Nhận Định Thụy Sĩ – Algeria Vào Lúc 10:00 Ngày 03/07 Vòng 1/16 World Cup

Nhận định Thụy Sĩ – Algeria vào lúc 10:00 ngày 03/07 mang sức nóng lớn cho giới đam mê cá cược. Đội ngũ chuyên gia Xoilac đã tổng hợp đầy đủ hệ thống thông tin khách quan nhằm giúp mọi người soi kèo chuẩn. Hãy theo dõi bài viết chi tiết dưới đây để nắm bắt trọn vẹn diễn biến chiến thuật trước khi bóng lăn.

Thụy Sĩ vs Algeria cùng tương quan lực lượng trước trận đấu

Cuộc đọ sức tại sân vận động BC Place mang ý nghĩa sống còn đối với tấm vé bước tiếp vào vòng trong. Những toan tính chiến thuật từ băng ghế chỉ đạo chắc chắn tạo nên một thế trận giằng co vô cùng kịch tính.

Trận đấu Thụy Sĩ vs Algeria diễn ra tại sân BC Place

Tình hình sau vòng bảng

Đại diện châu Âu xuất sắc kết thúc bảng B với thành tích bất bại cùng tổng cộng 7 điểm sau ba lượt. Họ lần lượt cầm hòa Qatar 1-1 trước khi đánh bại Bosnia 4-1 cùng chiến thắng 2-1 trước tuyển Canada. Phong độ ổn định này giúp đội bóng áo đỏ tự tin hướng tới mục tiêu tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Đoàn quân áo xanh lá cây lách qua khe cửa hẹp nhờ vị trí thứ ba tại bảng J với vỏn vẹn 4 điểm. Dù để thua Argentina 0-3 nhưng họ lập tức vùng lên hạ gục Jordan 2-1 cùng trận hòa 3-3 trước tuyển Austria. Bàn thua đáng tiếc ở phút 96 khiến đại diện châu Phi đánh rơi chiến thắng nhưng vẫn đủ điều kiện đi tiếp.

Thuyền trưởng tuyển Thụy Sĩ đang xây dựng lối đá kiểm soát nhịp độ dựa trên sự cơ động tuyến giữa. Phía bên kia chiến tuyến huấn luyện viên Petković ưu tiên sơ đồ phòng ngự phản công nhằm tận dụng tốc độ tiền đạo. Sự am hiểu sâu sắc bóng đá châu Âu giúp nhà cầm quân này dễ dàng bắt bài các mảng miếng tấn công.

Danh sách đội hình dự kiến

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đi tiếp hai vị thuyền trưởng chắc chắn tung ra sân những nhân sự xuất sắc nhất. Dưới đây là danh sách 11 cầu thủ xuất phát ngay từ đầu do giới chuyên môn nhận định dựa trên thực tế.

Danh sách đội hình dự kiến tuyển Thụy Sĩ (3-4-2-1): Sommer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Ndoye, Vargas, Manzambi, Embolo, Schar.

Danh sách đội hình dự kiến tuyển Algeria (4-3-3): Mandrea, Atal, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri, Bentaleb, Bennacer, Chaibi, Mahrez, Amoura, Bounedjah.

Thống kê phong độ và lịch sử đối đầu Algeria vs Thụy Sĩ

Dữ liệu thống kê quá khứ đóng vai trò nền tảng quan trọng giúp giới mộ điệu đánh giá chính xác sức mạnh. Sự chênh lệch về đẳng cấp quốc tế được thể hiện cực kỳ rõ nét thông qua các thông số kỹ thuật này.

Algeria vs Thụy Sĩ chênh lệch rõ rệt về mặt phong độ

Lịch sử chạm trán

Hai nền bóng đá mới gặp nhau đúng 2 lần trong thập niên 1980 với thành tích toàn thắng nghiêng về châu Âu. Cụ thể đội bóng áo đỏ từng đè bẹp đối thủ 2-1 hồi tháng 11/1983 trước khi tiếp tục thắng 2-0 năm 1986. Đây là lần đầu tiên hai tập thể chạm trán trực tiếp tại một vòng đấu loại trực tiếp thuộc khuôn khổ World Cup.

Dữ liệu phong độ

Nền tảng thống kê uy tín toàn cầu đã cung cấp bảng dữ liệu chi tiết phản ánh đúng thực trạng thi đấu. Anh em đam mê cá cược nên tham khảo bảng tổng hợp bên dưới nhằm nắm bắt bức tranh toàn cảnh chuẩn xác.

Tiêu chí Đội tuyển Thụy Sĩ Đội tuyển Algeria Chuỗi trận Thắng 1 Hòa 1 Trận khai màn Hòa 1-1 Thua 0-3 Xếp hạng FIFA Hạng 15 Hạng 28

Hiệu suất thi đấu

Màn trình diễn rực sáng ở vòng bảng giúp đại diện châu Âu sở hữu các chỉ số chuyên môn vô cùng ấn tượng. Bảng phân tích kỹ thuật sau đây làm rõ mức độ hiệu quả trong khâu triển khai bóng tấn công lẫn phòng ngự.

Thông số kỹ thuật Đội tuyển Thụy Sĩ Đội tuyển Algeria Tỷ lệ kiểm soát bóng 55% 42% Tỷ lệ cản phá 75% 65% Bàn thắng trung bình 2 1 Bàn thua trung bình 1 2

Phân tích kèo cược Thụy Sĩ vs Algeria và dự đoán tỷ số

Đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn nhờ đội hình đồng đều cùng phong độ bất bại suốt giai đoạn vòng bảng. Tuy nhiên đội bóng châu Phi vẫn mang khát khao tạo nên bất ngờ nhằm mang lại cơ hội ăn tiền cực lớn.

Lựa chọn tỷ lệ kèo chuẩn xác cho trận Thụy Sĩ vs Algeria

Kèo chấp châu Á (Algeria +0.5): Chọn cửa dưới Algeria vì họ sở hữu hàng phòng ngự tổ chức tốt đủ sức cầm chân đối thủ.

Kèo tài xỉu cả trận (2.5): Chọn Tài do cả hai tập thể đều sở hữu hàng công mạnh mẽ sẵn sàng ghi bàn.

Kèo 1×2: Chọn cửa Hòa bởi huấn luyện viên Petković cực kỳ am hiểu chiến thuật đối phương giúp kéo dài trận đấu.

Kèo tài xỉu hiệp 1 (1.0): Chọn Tài hiệp 1 vì đại diện châu Âu thường dồn ép thế trận sớm để tìm lợi thế.

Kèo cả hai đội ghi bàn (Có): Chọn cửa này bởi chân sút Mahrez đang đạt phong độ cao sẵn sàng xuyên thủng hàng thủ.

Tỷ số chính xác: 2-2 nghiêng về kết quả hòa sau 90 phút thi đấu chính thức trước khi phân định bằng luân lưu.

Kết luận

Nhận định Thụy Sĩ – Algeria vào lúc 10:00 ngày 03/07 đã phác họa chi tiết bức tranh toàn cảnh về vòng 1/16. Xoilac hy vọng chuỗi dữ liệu thống kê chuyên sâu kể trên mang lại giá trị tham khảo hữu ích cho toàn thể anh em. Hãy vận dụng linh hoạt các thông tin phân tích này nhằm tối ưu hóa tỷ lệ thắng cược khi tham gia xuống tiền.